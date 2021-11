Por pandemia, menos voluntarios colaboraron en colecta anual de Cáritas

Con una menor participación de voluntarios, la Pastoral de Cáritas realizó este sábado 13 de noviembre su Día de la Caridad con el tradicional boteo y ahora, con transferencias bancarias en línea.Lila Ortega, una de las participantes en la recaudación a favor de los necesitados, explicó que a pesar de las restricciones por la pandemia, los donantes recurrieron a diversos medios para aportar."Hubo menos voluntarios para Colecta pero hubo una parroquia donde los fieles se unieron para hacer una transferencia y no dejar el boteo".Dijo que siempre los que tienen menos son los que más aportan, aunque en este 2021 la recaudación va lenta."En nuestro caso de Scouts tenemos muchos enfermos, no sólo de COVID-19, sino que no se pudieron acercar" dijo.Otra situación es el temor de los padres y madres es que sus hijos se contagien, por lo que sólo acudieron jóvenes y adolescentes, excluyendo a niños, niñas y adultos mayores.Aquellos que no puedan aportar en efectivo, puede depositar a las cuentas bancarias reconocidas por la Pastoral.