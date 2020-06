Por pandemia, músicos de Veracruz llevan 3 meses sin ingresos

Músicos de Veracruz pidieron audiencia con el gobernador Cuitláhuac García Jiménez para que les brinden apoyo económico, pues tienen aproximadamente 3 meses sin ingresos y continúan a la espera de respuesta de los programas federales.



A decir del músico Daniel Villalobos, si no son recibidos o escuchados por el mandatario estatal, procederán a manifestarse de manera pacífica en la plaza Sebastián Lerdo.



“Queremos un diálogo con el Gobernador porque la verdad ya están exaltados todos los ánimos en todo el Estado. Si no somos escuchados por el señor Gobernador, nos tendríamos que manifestar aquí en Xalapa, somos más de 20 mil músicos y nos vamos a tener que manifestar si no somos escuchados. Vamos a llevar un pliego petitorio y vamos a esperar sólo unos días”.



Rolando Vázquez, del grupo Internacional Show de los Vázquez, dijo que hay recursos pero desconocen por qué no les han llegado, si ellos ya cumplieron con los requisitos que solicitan los programas federales y la Federación autorizó apoyos mensuales a dicho gremio.



“Creo que no vamos a poder soportar más la situación. Queremos ver dónde están esos recursos y cuándo nos los van a entregar. Sólo estamos solicitando los recursos que ya están establecidos para nosotros. De acuerdo a lo que vimos, el Congreso Federal autorizaron de entre 4 y 6 mil pesos al mes para cada músico. Pidieron papeles y eso tiene más de un mes y nada, cumplimos con todo”.



Además, se deslindaron de los Sindicatos de Músicos que existen en el Estado, ya que criticaron que éstos sólo bajen recursos sin ser equitativos.



“De alguna manera, los sindicatos que existen en la entidad siempre han bajado recursos y desafortunadamente nunca nos han tomado en cuenta, sólo nos toman en cuenta cuando necesitan la presencia del grupo o tienen un compromiso gubernamental pero a la hora de que reciben algún apoyo,no voltean a vernos”, finalizó.