Por pandemia, “no sale ni para el diésel”, lamentan transportistas de Córdoba

Debido a la contingencia por COVID-19, el sector transportista de Córdoba está paralizado.



Más del 50 por ciento de los vehículos que operan en la ciudad están detenidas pues no es redituable y el salario de los choferes también se tuvo que reducir a la mitad, afirmó el empresario Toribio Tress Zilli.



Explicó que en su caso son 20 unidades y sólo están en circulación 10. A esto se suma que por la contingencia solo se permiten 50 por ciento del cupo total de pasajeros.



Esto ha generado que trabajen en números rojos y estén a punto del colapso señaló el miembro de la Coalición de Transportistas del Estado de Veracruz.



"Tuve que pedir un crédito para cambiar unidades y ahora no sale ni para el diésel", dijo.



Enfatizó que no reciben subsidios del Gobierno ni para diesel y tampoco para la renovación de unidades.



La situación económica se complica mucho más para el sector, reiteró Tress Zilli tras agregar que viene un panorama aún más complicado para todos.