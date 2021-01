Por pandemia, no se ha actuado contra plásticos, justifican autoridades de Coatepec

Debido a la pandemia, la iniciativa “Coatepec libre de plásticos” no se ha podido ejecutar, pues incluso se ha hecho mayor uso de bolsas en los comercios para empacar y evitar el contacto directo con los productos, indicó el regidor tercero, Jorge Luna Hernández.



Entrevistado, dijo que esta iniciativa que se publicó en la Gaceta luego de una reforma al reglamento de Ecología Municipal, busca disminuir el uso de bolsas de plástico, unicel y popotes en los establecimientos del Pueblo Mágico.



“El año pasado se publicó incluso en Gaceta la reforma que se realizó al reglamento de Ecología, para evitar o disminuir el consumo de plásticos en el municipio, específicamente bolsas de plástico, unicel y popotes, una vez que fue aprobado se nos vino encima la pandemia y ahorita ha sido muy complicado que esto se lleve a cabo”, comentó.



No obstante, señaló que este año, el proyecto debe ser retomado por el área de Ecología, con campañas de concientización y exhortando a los comercios a disminuir su uso.



“El año pasado giré un oficio al Alcalde y al área para que se encargaran de ejecutar estas acciones, tendrían que estar llevando campañas de concientización, exhortando a los comercios a disminuir el uso de los plásticos, sin embargo, no lo han hecho, entiendo que es por causa de la pandemia pues en estos momentos se hace mucho uso de las bolsas para empaque y así evitar el contacto con alimentos. Sin embargo, bien podría iniciarse ya con alguna campaña”, finalizó.