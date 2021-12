Por pandemia, peregrinaciones guadalupanas no han vuelto a ser igual: fieles

Las peregrinaciones después de esta pandemia no han vuelto a ser igual, aseguraron los fieles que acuden en procesión al templo Santa María de Guadalupe La Concordia, santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe en la Diócesis de Orizaba.A diferencia del 2019 donde se recibieron alrededor de 400 peregrinaciones en este templo, este 2021 solamente se inscribieron un promedio de 200, las cuales no pueden llevar más de 100 personas en su peregrinaje, esto debido a las medidas de prevención que se tiene ante el coronavirus.Algunos de los fieles católicos que acuden durante el mes de noviembre o diciembre a la peregrinación, este año no se inscribieron pues en el 2020 no hubo ninguna procesión de este tipo debido a la contingencia que provocó el COVID-19."Hoy también el peregrinaje es diferente, tenemos que acudir con cubrebocas durante todo nuestro recorrido y más aún cuando ingresamos a la iglesia", indicaron los peregrinos.De igual forma se ha notificado de parte de las autoridades eclesiásticas que a diferencia de los años pasados, en este 2021 el 12 de diciembre permanecerá cerrado el templo y la bendición que se haga de los niños será en el atrio.Solamente se realizará una misa por la noche a cargo del obispo Eduardo Cervantes Merino, en la cual no podrán estar presentes más de 120 personas, las cuales tendrán que inscribirse en las oficinas de la iglesia.Aún y cuándo es la mitad de peregrinaciones las que llegaran este año a La Concordia, el fervor de los guadalupanos se sigue haciendo presente al efectuar sus recorridos por las calles de Orizaba, hasta llegar a este edificio religioso.