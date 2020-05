Por pandemia, quedará pendiente renovación de Sección 56 del SNTE

A causa de la pandemia por el COVID-19, el proceso de renovación del Comité Ejecutivo de la Sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se postergó hasta que concluya la contingencia.



Mario Hernández Sánchez, secretario general de la referida agrupación magisterial, aseveró que sólo una “persona perversa” podría aprovechar la situación para hacer campaña proselitista o de otro tipo político.



Manifestó que la convocatoria para la renovación de la dirigencia sentista se debió haber lanzado a finales del mes de marzo pero dadas las medidas de prevención por la pandemia, su publicación se recorrerá algunos meses.



Asimismo, agregó que no hay retraso en el pago de la nómina y sólo están detenidos los trámites administrativos para el movimiento de personal, toda vez que no se pueden atender debido a que no están los analistas ni personal que haga las capturas de la información.



“Queremos que ya termine esta situación tan riesgosa de salud y que volamos pronto a trabajar como siempre pero creo que por ahora lo mejor es seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias y educativas. Si de por medio está la salud y la vida, yo creo que vale la pena esperar”.



Expuso que en estos momentos se dedica al trabajo de atención a los maestros y a los alumnos y lo seguirá haciendo hasta que la autoridad lo determine.



Hernández Sánchez dio a conocer que recientemente sostuvo una reunión de trabajo con Roberto Zenyazen Escobar García, secretario de Educación de Veracruz, con la finalidad de revisar la agenda que contiene los siguientes temas prioritarios.



Los pagos que se aplicarán en la primera quincena de mayo, la convocatoria para cambios y permutas, la permanencia del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y las condiciones de seguridad e higiene para alumnos y trabajadores de la educación, durante el retorno a clases en el presente ciclo escolar.



En ese sentido, expuso que se habrá de pagar la primera quincena de mayo, el bono del Día de la Madre, el estímulo por el Día del Maestro, una ayuda para la adquisición de libros para el personal homologado, estímulos de antigüedad por 30 y 40 años de servicio y un bono a supervisores de Educación Básica.



“No paramos la marcha en temas que son prioritarios para las maestras, los maestros y los trabajadores al servicio de la Secretaría de Educación de Veracruz. Con los representantes de la Sección 56 del SNTE, atendí la agenda magisterial de trabajo y sobre todo, la colaboración ante el desafío de la educación a distancia y un regreso a escuelas seguro”, concluyó.