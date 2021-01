Por pandemia, Registro Civil de Córdoba no organizará bodas colectivas el 14 de febrero

Aun cuando ya es una tradición, este año la oficialía del Registro Civil no realizará bodas colectivas el 14 de febrero por estar el municipio en semáforo epidemiológico naranja señaló el titular, Norman Jiménez.



Expuso que hay un total de 20 parejas registradas, pero se pospondrá el evento por cuestiones de salud.



"Se van a reprogramar, la ciudadanía lo ha entendido en ese sentido, no es momento de hacer aglomeraciones, eventos y no exponer la salud".



En estas fechas llegan por lo menos a cien solicitudes, pero este año debido a la pandemia no habrá evento.



Agregó que hay facilidades para quienes urgen casarse porque necesitan el documento para trámites legales.



En cuanto a matrimonio igualitario expuso que no hay solicitudes desde el 2018, además que quienes hacen la diligencia es por medio de un amparo y que el juez emita la orden, por ahora no hay, aunque sí llegan a preguntar.