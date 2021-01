Por pandemia, se complica llevar a estudiantes campañas contra embarazo adolescente

La pandemia ha impedido que pláticas de prevenciones y otros temas se lleven a estudiantes, por lo que realizan otras estrategias para enviar los mensajes a los jóvenes, indicó la titular del Instituto de la Mujer en Coatepec, Guadalupe López Leano.



Señaló que una de las pláticas que no se ha podido impartir es la prevención del embarazo, por lo que desde el Instituto se hacen cápsulas que proporcionen la información, toda vez que se trata de una problemática actual que también afecta a los jóvenes del municipio.



“La pandemia ha afectado estas pláticas preventivas porque hay nuevos chicos y chicas que ingresaron a primer grado de secundaria y no tuvieron estas pláticas pero se hace a través de cápsulas y una serie de estrategias, estamos coordinados con otras áreas”, explicó.



Detalló que además se capacita a los docentes sobre este tema y se crea conciencia en los adolescentes y padres de familia.



“Se suspendieron por las labores educativas pero es crear conciencia en las chicas y chicos y si fuera posible que no inicien su vida sexual a tan corta edad, porque no sólo es el embarazo sino las enfermedades por contagio sexual y cuestiones psicológicas”, finalizó.