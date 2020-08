Por pandemia, Xalapa no sancionará a comercios por usar bolsas de plástico

El alcalde de Xalapa, Hipólito Rodríguez Herrero, lamentó que los fallecidos por COVID-19 vayan en aumento y consideró como necesario que se tome de ejemplo el estado de Oaxaca, que prohibió la venta directa de alimentos chatarras a menores de edad, pues eso ayudaría a tener una sociedad sin tantos problemas de salud.



Durante Sesión Ordinaria de Cabildo, mencionó que lo que ha enseñado la pandemia es que por una mala alimentación, la población se vuelve más vulnerable a complicaciones por el virus y por ello dijo que el Gobierno Municipal buscará alternativas para caminar a un modelo de consumo diferente.



“La población que tiene diabetes, la población que tiene hipertensión, problemas que generan un mala alimentación, son los más vulnerables al contagio de Coronavirus. Tenemos que buscar un modelo de consumo diferente, donde la población coma mejor y más sano”.



Señaló que los más importante es la salud de la población y no las ganancias del sector que ofrece bebidas azucaradas y comida chatarra.



“En Oaxaca se ha prohibido el consumo de este tipo de productos, yo creo que en Veracruz debemos avanzar en este sentido también, es muy necesario. En ese terreno estamos haciendo lo necesario, que les vamos a informar en otro momento, para generar todo un programa donde nuestra población vincule una nueva alimentación con el uso de suelo y mejorar el abasto de productos saludables”.



Por otra parte, en la sesión de Cabildo se aprobó por unanimidad, aplazar por 180 días, la aplicación de sanciones previstas en el artículo 123 del Reglamento de Conservación Ecológica y Protección al Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable del Municipio, referente a la prohibición del uso de plásticos de un sólo uso en establecimientos comerciales de la Capital del Estado.



Al respecto, la síndica única Aurora Castillo Reyes explicó que se tomó esta determinación, ya que ante la emergencia sanitaria generada por la pandemia se ha fomentado la entrega de productos a domicilio, para lo cual se utiliza materiales desechables con el fin de garantizar un manejo higiénico y seguro de la mercancía para el consumidor.



El Alcalde sugirió que no es necesario esperar 6 meses para dar inicio con la disminución del uso de plásticos, sino que es un trabajo que se debe empezar desde este momento, donde los establecimientos comerciales busquen alternativas para ofrecer y llevar sus productos sin hacer uso de estos materiales contaminantes.



“Aunque estamos dando un plazo de 6 meses, prácticamente, para que entren en vigor las medidas que se habían contemplado para inhibir el uso del plástico, busquemos desde ahora un programa efectivo para ayudar a que la transición ya empiece y no tengamos que esperar”, concluyó.