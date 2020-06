Por paro de policías, no cerraron paso al Centro de Coatza; comerciantes celebran

Debido al paro de los policías municipales, este viernes en Coatzacoalcos no fueron cerradas las calles hacia el Centro para evitar conglomeraciones y más contagios de coronavirus.



Los cierres se han aplicado cada fin de semana desde mayo, debido a las disposiciones del Gobierno Estatal y la Federación, aunque se vieron interrumpidos este día en el puerto sureño.



Las vallas, aunque sí fueron colocadas desde las 7:00 horas, al no haber quién las vigilara, los mismos conductores y transeúntes comenzaron a quitarlas para tener fácil acceso al Centro.



Comerciantes opinaron que esto les ayuda para tener más ventas a unas horas de la celebración del Día del Padre



"Sí vinieron a poner las vallas pero después se fueron y al final, elementos de Tránsito abrieron. Esto nos ayuda porque vendemos. La contingencia ha hecho que no haya venta y los cierres merman más la situación", dijo un comerciante.



Hasta el momento se desconoce si este sábado habrá cierre, pues todo depende de la resolución al problema con los policías inconformes.