Por partidos de beisbol, cierran paso al Centro COVID de Boca del Río

Personal médico del Centro de Atención Médica Extendida (CAME) instalado en el Centro de Raquetas de Boca del Río denunciaron que durante los partidos de béisbol en el Estadio "Beto Ávila", los aficionados se estacionan en los accesos a este Centro COVID, bloqueando el ingreso de camiones que trasladan oxígeno.



El CAME se ubica en las inmediaciones de los estadios de béisbol y futbol, siendo ahora un problema los partidos del "Águila de Veracruz".



"Visualicen que es un lugar adaptado como hospital pero no hospital, cuenta con tanques de oxígeno, pero que de repente el acceso a esos tanques sea bloqueado por un sinnúmero de personas que vinieron a ver el partido de béisbol, es inadmisible", publicó por redes sociales el médico Rafael Gutiérrez.



Llaman a los aficionados a respetar las inmediaciones del Centro de Raquetas, porque es primordial que los accesos estén liberados por alguna emergencia y porque de manera constante ingresan unidades para dotar de oxígeno suplementario.



"Les gustaría que si tuviesen un paciente que por su estado de salud requiriese oxígeno suplementario y de repente al ver que se está terminando, el equipo médico fuese al depósito de tanques nuevos y este estuviera obstruido por personas que claramente no tendrían que estacionarse ahí. De quien sería la responsabilidad por el deterioro del paciente. Al mismo tiempo ante una urgencia la obstrucción de la salida vial entorpecería el camino de salida de la ambulancia".



Desde hace varias semanas el Centro de Atención Médica Extendida en el Centro de Raquetas de Boca del Río fue reabierto para la atención de pacientes con COVID-19.