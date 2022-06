Por permitir que Gobierno Estatal cobrara predial, municipios ya recibirán dinero extra

La semana entrante, 71 municipios recibirán en total 132 millones 560 mil 231 pesos extra de sus presupuestos por haber signado el convenio para que el Estado cobrara a través de la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) el impuesto predial, adelantó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco.En la conferencia de prensa que encabezó el Gobernador este lunes desde Palacio de Gobierno, el funcionario estatal puntualizó que se trata de los Ayuntamientos que firmaron el acuerdo antes del mes de mayo, por lo que contarán con este dinero adicional que proviene del Fondo de Fomento Municipal.En ese tenor, destacan municipios como Veracruz puerto que recibirá más de 29 millones de pesos, Tuxpan 16 millones, Xalapa 13 millones, Orizaba 10 millones, Boca del Río más de cinco millones entre los 71 municipios.“A partir de la próxima semana los 71 municipios que firmaron el convenio antes de mayo 132 millones de pesos, que se recibirán extra, que no hubieran recibido si no firman el convenio. Es parte de los compromisos que se hizo con los municipios para apoyarlos con sus finanzas públicas”, puntualizó.Los municipios que la próxima semana contarán con recursos extra son Acajete, Acula, Agua Dulce, Álamo Temapache, Altotonga, Alvarado, Ángel R. Cabada, Atlahuilco, Atzacan, Atzalan, Banderilla, Boca del Río, Camerino Z. Mendoza, Carlos A. Carrillo, Cazones de ñHerrera, Chontla y Chumatlán.Coacoatzintla, Coatepec, Coatzintla, Córdoba, Cosamaloapan de Carpio, Espinal, Hueyapan de Ocampo, Ilamatlán, Isla, Ixcatepec, Ixhuatlancillo, Ixmatlahuacan, Jamapa, José Azueta, La Perla, Las Minas, Los Reyes, Manlio Fabio Altamirano, Martínez de la Torre, Misantla, Nanchital, Nogales, Orizaba, Otatitlán, Ozuluama.Pánuco, Platón Sánchez, Poza Rica, Puente Nacional, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Soconusco, Tancoco, Tatatila, Tenochtitlán, Teocelo, Tepetlán, Tequila, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacojalpan, Tlacolulan, Tlapacoyan, Tlaquilpa, Tonayán, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Tuxtilla, Veracruz, Xalapa, Zaragoza, Zentla y Zongolica.De igual modo, dijo que 29 municipios que también firmaron el convenio pero que lo hicieron fuera del tiempo para que se otorgara este primer pago, recibirán los recursos el año entrante."Todos esos municipios que firmaron después del 2 de mayo recibirán esos recursos pero hasta el próximo año. Seguimos invitando a los municipios (a que suscriban el convenio) entre más rápido lo hagan, más rápido recibirán esos ingresos adicionales", dijo.El titular de la SEFIPLAN reiteró que bien no había una fecha límite para firma del convenio, ya hay 71 de cien Ayuntamientos listos para contar con este dinero extra en sus arcas municipales.Y es que se trata de un 30 % adicional del Fondo de Fomento Municipal, que, de lograr la adhesión de todas las demarcaciones veracruzanas a este convenio con la SEFIPLAN, el excedente ascendería a 624 millones 187 mil 385 pesos, cantidad que les depositaría la Secretaría de Finanzas y Planeación (SHC).