Por petición de Fiscalía, diputados apuraron caso contra Alcalde de Actopan y Diputado

La diputada presidenta de la Comisión de Gobernación, Adriana Paola Linares Capitanachi, señaló que se tuvo que agilizar el análisis de las solicitudes que hizo el fiscal especializado Anticorrupción, Alfredo Corona Lizárraga, para poder proceder en contra de funcionarios municipales de Actopan y de un legislador del Congreso del Estado.



Cabe recordar que se pidió aplicar la revocación de mandato en contra del alcalde de Actopan, José Paulino Domínguez Sánchez y la síndica de dicho municipio, Lucero Jazmín Palmeros Barradas; también aplicar el juicio de desafuero al legislador del grupo legislativo “Acción Nacional Veracruz”, Erik Aguilar López.



La diputada local dijo que se trató de un pedimento directo de un organismo a cargo de la procuración de justicia, de ahí que actuaron con prontitud, sin embargo, hay solicitudes de otras instancias que están pendientes ya que requieren de un mayor análisis de las comisiones unidas.



La legisladora optó por no hablar sobre la procedencia de dicha petición, apegándose a la secrecía de estos temas para no entorpecer las investigaciones pero la semana pasada, integrantes de la oposición confirmaron que las comisiones de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales ya determinaron su viabilidad.



Linares Capitanachi detalló que el dictamen pasa a la Secretaría General del Congreso, misma que lo pasará a la siguiente instancia que es la Comisión Instructora, para que, en caso de resultar o no procedente la revocación y el juicio de desafuero, se someta el dictamen a votación del pleno.



La diputada de MORENA dijo que están trabajando conforme a Derecho pero en el caso de las peticiones de la Fiscalía Especializada Anticorrupción, tuvieron que agilizar los trámites aunque próximamente emitirán otras peticiones de instancias municipales.



“Tenemos temas pendientes que en próximas fechas vamos a continuar sesionando y trabajando”, añadió.