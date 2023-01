Por pleito entre docentes, secundaria de Alvarado lleva dos meses sin clases

Desde el pasado noviembre, los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica Pesquera número 20, en Alvarado, no tienen clases porque las instalaciones están tomadas por los docentes.Los padres de familia explicaron que algunos acusan al Director de malos manejos y hasta robo, mientras que otros están en desacuerdo y piden su regreso.Sin solución del conflicto, las clases no se han reactivado y los estudiantes son los más afectados."El Director junto con un cierto grupo de personas, no más de 20, los cuales lo quieren de regreso. El resto de la plantilla, que son 36, no están de acuerdo. Por faltantes, por muchas anomalías que existen", dijo Abigail Cruz, madre de familia.Los padres, señalan que las anomalías son evidentes, sin embargo, la preocupación mayor para ellos, es que ya son dos meses sin clases."También me comentan que la lancha y el motor de lo que es la actividad de pesca no se encuentra en el plantel, la lancha y el motor siempre está en la casa del maestro de la escuela, para su uso personal".Desesperados porque sus hijos regresen a las aulas, piden a las autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz, intervengan atendiendo este caso y se reactiven las clases.