Por pleito sindical, lanzan reclamos a Gobierno Estatal

Integrantes del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación en Veracruz (SDTEV) se plantaron en la plaza Lerdo de Xalapa para continuar con su reclamo de la presunta falsificación de firmas que hubo en la pasada toma de nota, la cual desconocen.



"A los que desalojaron hace unas semanas de la Secretaría de Educación, fue la otra sección del Sindicato. Los compañeros de la otra fracción falsificaron firmas para que se les pudiera hacer la toma de nota, falsificaron firmas de los mismos compañeros", dijo Osvaldo Ahumada Aguirre, secretario general del Sindicato Democrático de Trabajadores de la Educación.



Ante la supuesta irregularidad que están apelando con la otra sección, indicó que aún está impugnada la toma de nota y están a la espera de una sentencia definitiva.



"El Tribunal de Conciliación y Arbitraje emitió este documento el 22 de enero de 2020. Confío que ahorita con los nuevos magistrados, mediante la demanda laboral que ya interpusimos, revisen a fondo el expediente y puedan determinar y encontrar lo que nosotros les expusimos y las pruebas de falsificaciones de firmas de compañeros que ya fallecieron".



Detalló que son alrededor de 5 mil los adheridos a esta sección sindical y todos están en desacuerdo con lo que realizó la otra fracción de maestros, pues afirmaron que las autoridades estatales ya los consideran perdedores.



"Mientras no haya una sentencia definitiva, no se pueda dar una resolución. Estas declaraciones que hacen las autoridades nos molesta porque no debe haber parcialidad ni intromisión. Nos reunimos con la SEV y no hubo una resolución", concluyó.