Por pobreza extrema, se van de Zongolica hacia Estados Unidos

La pobreza extrema, marginación, la necesidad de lograr una mejor vida, sigue orillando a los pobladores de Zongolica a migrar a los estados del norte del país y Estados Unidos, aceptó el alcalde de aquel municipio, Benito Aguas Atlahua, quien acentuó que ahora son muchas mujeres las que también salen de sus hogares."Por ello las personas están saliendo mayoritariamente a Estados Unidos y también gente de Zongolica, de sus comunidades, a los estados del norte, es decir, a la pizca del campo. Es algo que nosotros en coordinación con los agentes y subagentes municipales, estamos identificando para empezar un proceso de apoyo, de cuando menos saber a dónde van y que se firmen convenios con empresas para que tengan derechos laborales".Dijo que hasta el momento no se ha detectado algún caso de explotación laboral, aunque en años pasados sí sucedió."Lo que sí se observa son las fallas mecánicas de los camiones en los que son trasladados, no estamos hablando que esto se al 100 por ciento, sí salen al mes 5 a 6 autobuses. En los 7 meses que llevamos uno o dos han tenido accidentes".La gente que está migrando, comentó, son personas de 17 años para arriba, ellos van en busca de una mejor calidad de vida luego de haber dejado de estudiar, siendo los motivos por la pobreza, la marginación, pues tienen familias que mantener.De igual forma reconoció que ahora es mayor el porcentaje de mujeres que están yéndose de sus localidades en Zongolica, pues también sienten la necesidad de salir adelante."Antes, es decir del 2010 hacia atrás, el 90 por ciento los que se iban eran hombres, pero ahorita están al 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres. Ellas también se llegan a emplear en el campo, aunque también van a labores del hogar. Pero no podemos olvidar que también se están yendo al tema de la pizca".Dijo que los que se van a estados del norte así como Estados Unidos, sí regresan, el 95 por ciento lo está haciendo; sólo se van por temporadas."Lo que pasa es que cuando termina la cosecha de café, empieza la milpa, entonces hay un período que es a finales de julio y todo el mes de agosto e inicio de septiembre que el elote todavía no madura, entonces y se viene una carencia y es cuando la gente migra".Resaltó que la economia de Zongolica se siguen manteniendo y depende de las remesas. "Llegan muchos recursos de quien se va fuera de este municipio".