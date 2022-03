Por poco crecimiento poblacional, quitan a Veracruz un distrito electoral federal

El próximo 11 de marzo se dará a conocer el primer escenario de la distritación federal, en la que Veracruz pasará de tener 20 a tener 19 demarcaciones electorales e igual número de Diputaciones al Congreso de la Unión.En conferencia de prensa, el Consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, dijo que esta recomposición de la geografía electoral veracruzana se debe a que el Estado creció poblacionalmente por debajo de lo que aumentó en el país, es decir, mientras en México sus habitantes crecieron en un 12 por ciento, aquí fue del 5 por ciento."Veracruz está perdiendo peso en términos poblacionales respecto al total nacional, hay otras entidades que por el contrario, debido en buena medida a la migración, están creciendo más rápidamente, es el caso de Nuevo León, Coahuila, Baja California, Querétaro, Yucatán y de Puebla", comentó.Murayama dijo que en el foro estatal que se llevó a cabo este martes en Xalapa y también en otras ciudades de la Entidad, sólo se presentarían las reglas que rigen la recomposición de los distritos federales y también de los 30 locales.En ese sentido, enumeró que no es posible saber cuál cabecera distrital de las actuales desaparecería, considerando que el primer escenario que se presentará en tres días mostrará los polígonos que tendrían las demarcaciones, es decir, el territorio geográfico que abarcaría cada una."Todos los distritos deben tener el mismo trato, el mapa hoy está dividido en 20, ahora se va a dividir en 19, no es que se pierda en algún lugar, se reacomoda todo el mapa y todo va a quedar en un distrito. Hoy se presentan las reglas, el 11 de marzo presentamos el primer escenario (...) Hoy no podemos decir dónde se va a hacer la modificación", puntualizó el integrante del Consejo General del INE.Explicó que la forma en que se definen las nuevas demarcaciones electorales va en función de que todas tengan la misma población, donde la desviación no sea mayor o menor al 15 por ciento respecto a otras; de que los municipios en mayor medida queden agregados a una de manera integra y no divididos en varias."Que la gente que vive en un municipio esté en el mismo distrito, tenemos identidad municipal; se va a procurar formar distritos indígenas y afromexicanos, es decir, aquellos municipios donde hay al menos el 40 por ciento de población indígena o afro y que en caso de Veracruz son 69 de los 212 municipios, vamos a tratar de ponerlos juntos, siempre que haya continuidad geográfica", enfatizó.Ciro Murayama agregó que también se cuidará que los nuevos distritos mantengan un diseño de forma geométrica, es decir, no tener "arañas" o distritos muy irregulares o que haya "islas" o una parte de uno distrito dentro de otro."El distrito se tiene que poder recorrer a pie sin poder salir del distrito, una vez que tengamos estas reglas y se metan los datos de población por municipio, por sección; la computadora da un escenario de cuál es la forma óptima de tratar estos nuevos 19 distritos electorales federales y los 30 locales en Veracruz", refirió.