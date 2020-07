Por posible COVID-19, muere otra Alcaldesa en Veracruz, ahora en Miahuatlán

El Ayuntamiento de Miahuatlán reportó, este jueves, el fallecimiento de la alcaldesa Irma Delia Bárcena Villa, la primera mujer en gobernar este municipio ubicado en la región de Naolinco.Al respecto, la secretaria del Ayuntamiento, Julisa Cabrera Rodríguez, informó que la Alcaldesa falleció por posible COVID-19.Explicó que la Edil de 56 años estuvo internada 15 días en el Centro de Alta Especialidad "Dr. Rafael Lucio", en Xalapa; no obstante, no logró vencer su padecimiento y falleció la noche del miércoles."Estuvo internada durante 15 días en este hospital, su muerte es posible COVID, es una pérdida muy difícil, desde antes de que fuera Alcaldesa era una persona muy querida en el municipio, la primera mujer Alcaldesa del municipio, una mujer preocupada por la gente más vulnerable, conocida por su acercamiento a la gente, por su sencillez", dijo.La servidora pública la recordó como la primera mujer que logró ser Alcaldesa en el municipio, además de que dijo que era muy querida por la población por su sencillez y acercamiento a la gente más vulnerable.Indicó que la familia incinerará el cuerpo y además, dejó en claro que no habrá velorio para no exponer a la población."Su labor la expuso a la enfermedad, no dejó de laborar, su trabajo era resguardar a la ciudadanía y eso la hizo vulnerable", dijo.Finalmente, precisó que personal del Ayuntamiento que tuvo contacto con la Presidenta Municipal estuvo aislado durante 14 días y hasta hoy nadie presenta síntomas."Tenemos sólo guardias, porque en el municipio han aumentado los casos y seguimos con todas las medidas como nos instruyó la Alcaldesa", finalizó.Por redes, el Ayuntamiento refirió que por la contingencia no se efectuará ningún evento ni reunión que genere aglomeración.“Agradecemos de corazón al apoyo que con afecto demostraron a nuestra alcaldesa Irma Delia Bárcena Villa, hoy es uno de los días más tristes para todo nuestro municipio y para todas las personas que tuvimos la fortuna de conocerla. No hay palabras que llenen el vacío que nos deja. Agradecemos las oraciones y las atenciones que tuvieron para con ella. Informamos también que por motivos de contingencia no habrá ningún evento ni reunión que genere aglomeración”.Apenas el pasado 28 de junio, el alcalde de Coetzala, Gerardo Tirso Acahua Apale, falleció a causa de COVID-19 , siendo el primer Presidente Municipal de Veracruz en fallecer por el virus.El Edil tenía aproximadamente 37 años y padecía diabetes, lo que habría causado la complicación del Coronavirus.