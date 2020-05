Por prevención, autoridades cierran locales en el callejón Reforma de Veracruz

Personal de la Dirección de Comercio y Protección Civil del Ayuntamiento de Veracruz, acompañados por elementos de Guardia Nacional y Policía Naval, procedieron a cerrar puestos semifijos en la zona del callejón Reforma.



De acuerdo al director municipal de Comercio, Jesús Sanz Barradas, estos locales y todos los demás que no son esenciales deben permanecer cerrados de aquí al lunes.



La intención es evitar que previo al Día de las Madres haya afluencia de ciudadanos que quieran acudir a tiendas para comprar regalos.



El funcionario detalló que en la Dirección a su cargo tienen dados de alta a más de 14 mil comercios, de los cuáles el 50 por ciento no es considerado indispensable, por lo que debería permanecer cerrado durante estos días.



Sanz Barradas aclaró que podrán abrir locales que vendan insumos para preparación de alimentos y comida preparada, farmacias, entre otros.



Mencionó que mantendrán operativos itinerantes a lo largo de la ciudad durante estos días para seguir realizando exhortos para que los comercios no indispensables permanezcan cerrados.



En caso de que los comercios no acaten está indicación, podrían ser acreedores a multas económicas que van hasta los 10 mil UMAS.



Durante un este operativo, la sucursal de El Monte de Piedad ubicada en la calle Hidalgo, fue suspendida temporalmente por nos acatar con normas de higiene y sana distancia entre los usuarios.