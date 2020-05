Luego de que la Secretaría de Salud confirmara el primer caso de COVID-19 en el municipio de Ignacio de la Llave, las autoridades municipales hicieron el llamado a la población a extremar precauciones.



Desde el inicio de la contingencia sanitaria se había rumorado entre la población de posibles infectados pero fue hasta esta semana que se diagnosticó a una persona como positivo.



Aunque no se impedirá la entrada o salida de ciudadanos al Municipio, se pidió tomar las medidas adecuadas de prevención y evitar salir de casa.



"Invitamos y a la vez solicitamos que por favor todos y todas nos cuidemos, que no salgamos de casa, que no vayamos a municipios vecinos si no es necesario, para evitar posibles contagios y detener el crecimiento de la pandemia", señala el comunicado que emitió el alcalde, René Cruz Hermida.



El Municipio ubicado en la cuenca se había retrasado en la presencia de casos, por ello, se ha recomendado redoblar esfuerzos para evitar la propagación del Coronavirus.