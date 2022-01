Por primera vez, Ayuntamiento de Nogales organiza jornada de divorcios colectivos

Por primera vez en el estado y en el país, un ayuntamiento se encuentra organizando una jornada de divorcios colectivos, confirmó el alcalde, Ernesto Torres Navarro.Indicó que esta propuesta surgió de la propia población, pues tan sólo la inscripción de la sentencia de divorcio en el Registro Civil cuesta mil 650 pesos y hay quienes no lo tienen.Indicó que ciudadanos y ciudadanas se acercaron a él y le hicieron ver esta situación y que, así como hay bodas colectivas, también debería haber ese apoyo a quienes no pueden costearlo.Mencionó que esto se vio bien, se analizó y si bien saben que el ayuntamiento no es autoridad para divorciar, lo que se pretende es ser un vínculo para ayudar a la gente que no tiene la capacidad económica para finiquitar legalmente el vínculo matrimonial.Indicó que el requisito principal es que quienes se inscriban para este apoyo sean ciudadanos que se hayan casado en el municipio, estar separado de su pareja, no tener conflicto alguno sobre pensión alimenticia, guarda y custodia y estar al corriente en sus contribuciones municipales.Apuntó que, aunque la campaña inicia oficialmente el 15 de febrero, ya se acercaron seis personas a preguntar, pero dos de ellas no eran del municipio, por lo que se les dijo que no era posible ayudarles.