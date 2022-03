Por primera vez en la historia, no tenemos daño patrimonial, presume SEV

Por primera vez en la historia, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no cuenta con daño patrimonial señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en tanto que el monto que tuvo que regresarse y que fue señalado como observación por parte del organismo correspondía a recurso etiquetado y autorizado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para pago de salarios, por lo que no se podía utilizar en otros conceptos.Al referir lo anterior, el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, explicó que las inasistencias por parte del personal docente que se encontraba adscrito al Programa Escuelas de Tiempo Completo, a consecuencia de la contingencia sanitaria que provocó el virus SARS-CoV-2, obligaron a la SEV a reintegrar un millón 50 mil 706.22 pesos a la Tesorería de la Federación, correspondiente al Ejercicio 2019.Y es que, en el informe de resultados de la ASF publicado recientemente, se detectaron observaciones “por falta de documentación que comprobara el recurso ministrado al Estado”; no obstante, Escobar García aclaró que los auditores de la ASF reconocieron que, por falta de tiempo, debido a la contingencia sanitaria, no les fue posible analizar en tiempo y forma la totalidad de la documentación comprobatoria otorgada por la SEV.Ello originó que se realizaran dichas observaciones, las cuales han sido atendidas proporcionando nuevamente la información comprobatoria ante la Dirección General de Seguimiento de la ASF, puntualizó el funcionario."El objetivo de la actual administración es rendir a la población veracruzana cuentas claras, transparentes, que den certeza sobre el trabajo honesto que se está realizando, por eso siempre estamos en la mejor disposición de dar pronta respuesta a lo que se nos solicita a los servidores públicos", concluyó Zenyazen Escobar García al reiterar que en la SEV no hay daño patrimonial.