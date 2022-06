Por primera vez, habrá 9 gobernadoras en México; la mayoría de MORENA

Por primera vez en la historia del país habrá nueve mujeres que gobernarán sus estados, la mayoría provenientes de MORENA.En los últimos cuatro años, desde las elecciones de 2018, las mujeres ganaron terreno en el ámbito político.En 2018, Claudia Sheinbaum se convirtió en la primera mujer electa como jefa de Gobierno de la Ciudad de México.Si bien, no fue la primera en estar al frente de la capital, ya que en el periodo de 1999-2000 Rosario Robles lo fue de manera interina, Sheinbaum es la primera en ser electa jefa de Gobierno a través del voto popular.Tres años más tarde, en las elecciones de 2021 y luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) presionó a los partidos a postular el mismo número de candidatos y candidatas, se rompió récord ya que fue la primera vez en la historia en que se eligieron seis gobernadoras para los estados de Baja California, Campeche, Colima, Chihuahua, Guerrero y Tlaxcala.Por último, tras los resultados de los conteos rápidos del INE de las elecciones de este domingo, dos mujeres: Mara Lezama en Quintana Roo y María Teresa Jiménezen Aguascalientes, encabezan los resultados como virtuales gobernadoras.Éstas son las nueves gobernadorasA continuación el listado de las nueve gobernadoras y su partido de procedencia:Mujer científica de la UNAM, integrante del grupo galardonado con el Premio Nobel de la Paz, pero también cercana desde joven a los conflictos sociales, ya que sus padres participaron en el movimiento estudiantil de 1968. Claudia Sheinbaum tiene un perfil que combina la academia y la política.Tomó protesta como jefa de Gobierno en 2018. Su último cargo antes de llegar a la jefatura capitalina fue ser jefa delegacional en Tlalpan, de 2015 a diciembre de 2017.Al llegar al gobierno declaró que no se dedicaría a la persecución política, pero tampoco omitiría irregularidades de la pasada administración si son detectadas.Al llegar a la gubernatura de Tlaxcala, Lorena Cuéllar declaró que su compromiso es que el estado sea “tierra de justicia e igualdad, donde la perspectiva de género no será simulación”.En entrevista con EL UNIVERSAL, la morenista resaltaó: “He planteado gestionar una inversión sin precedentes en seguridad, con la utilización de la más alta tecnología en el combate a la trata y para el funcionamiento de refugios integrales para víctimas y, a la vez, endurecer las penas a los delincuentes”.Layda Elena Sansores San Román, es la primera mujer gobernadora de Campeche, tiene una larga trayectoria dentro de la política y el servicio público, no exenta de polémicas.Se presentaba en redes sociales como una “mujer libre, rebelde, apasionada, amorosa y valiente”. Asegura que le gusta decir las cosas directas, como las piensa. Lo primordial, afirma, “es no perder nuestra esencia, ser como se es, mantener el yo interior”.En las elecciones del 6 de junio del 2021, Marina del Pilar Avila Olmeda quedó como la primera mujer en la historia de Baja California en alcanzar la gubernatura.En enero de este año y a cien días de su gobierno en Baja California, Avila Olmeda fue la mejor evaluada como gobernadora a nivel nacional.De acuerdo con el estudio de opinión pública realizado por Demoscopia Digital, en muestra representativa en las 32 entidades de la República, dentro del Ranking de gobernadores, Marina del Pilar Ávila Olmeda alcanzó un 68.7% de aprobación.Cuando tomó protesta, señaló que los principales ejes de su gobierno serían seguridad, educación y salud, pero para la exalcaldesa de Mexicali también hay otros temas, como la perspectiva de género, el medio ambiente y la economía, que apuntan a transformarse con su llegada a la sede gubernamental.También, tras las elecciones de 2021, Maru Campos fue electa como la primera gobernadora de Chihuahua.Es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM). Tiene una maestría en estudios latinoamericanos y gobierno en la Escuela de Servicio Exterior de la Universidad de Georgetown, y una segunda maestría en administración pública y política pública por el Tecnológico de Monterrey, campus Ciudad de México.Se considera una política cercana a la gente; sensible pero a la vez fuerte y firme como mandataria, con el reto de gobernar, no simular.Su carrera política tomó fuerza en 2016, cuando se convirtió en la primera mujer alcaldesa del municipio de Chihuahua, puesto en el cual se reeligió en 2018.En 2021, Indira Vizcaíno se convirtió en la gobernadora electa más joven de México. En aquel entonces resaltó que el papel de su estado en la historia de los derechos políticos para las mujeres: “En Colima tuvimos a la primera gobernadora del estado, del país y de Latinoamérica, Griselda Álvarez, en 1979. En 41 años sólo hubo siete mujeres y 256 hombres electos gobernadores ”.En entrevista con EL UNIVERSAL resalta: “No tengo derecho a fallar” y, por ello, en el rubro de género apunta que “el reto que tenemos es saber detectar qué nos hace falta para no normalizar la desigualdad y la violencia”.En sus mensajes públicos, la morenista pidió reflexionar en torno a la igualdad: “La vida para los hombres y las mujeres es completamente distinta en todos los momentos. En Colima, el índice de mujeres asesinadas rebasa por mucho la media nacional”.Evelyn Salgado Pineda se convirtió en la primera gobernadora de Guerrero. La morenista —quien entró al ruedo en sustitución de su padre, Félix Salgado Macedonio, señalado por temas de presunto acoso sexual— hablaba en general de que sería la aliada de las féminas y de que tendrá de un gabinete paritario.No obstante, evitó temas como los feminicidios, la venta de niñas, la defensa laboral de las jornaleras y cómo revertirá las dos alertas por violencia de género del estado, una por violencia feminicida y otra por agravio comparado, y la despenalización de aborto.Tras las elecciones de este domingo, Mara Lezama Espinosa se convirtió en la virtual gobernadora con un porcentaje de votación de entre 55.3% y 58.2%. Abajo se quedaron Laura Fernández, del PAN-PRD, con 15.1% a 17.7%; Leslie Hendricks, del PRI, entre 2.5% y 3.1%; José Luis Pech, de MC, entre 12.1% y 14.1%; y Josué Mena Villanueva, entre 6.1% a 8.08%.Previo a las elecciones, Lezama declaró que su proyecto de gobierno busca impulsar una de las entidades con mayor importancia en materia turística de México, a través de un plan con perspectiva social y de crecimiento integral, mismo que ha desarrollado escuchando a los habitantes de los 11 municipios.Mara Lezama milita en el partido guinda desde 2015 y ya fue alcaldesa de Benito Juárez.Luego de los primeros resultados en los que se perfila como virtual gobernadora de Aguascalientes, Maria Teresa Jiménez usó sus redes sociales para celebrar el triunfo."Hoy se cumple un sueño que hemos trabajado juntos durante muchos años, Aguascalientes tendrá su primera Gobernadora y estoy muy entusiasmada y preparada para encabezar este gran compromiso. ¡Gracias a todas y todos por su apoyo!".