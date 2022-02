Por primera vez, hombre heterosexual y mujer trans se casaron en Veracruz

En el Registro Civil de Veracruz Puerto se realizó el primer matrimonio entre una mujer transexual y un hombre heterosexual, sin que se trate de matrimonio igualitario a través de un juicio de amparo.Nicole Hernández, de 26 años, realizó su cambio de género y nombre ante el Registro Civil y gracias a ello, logró realizar su unión con Laín Hernández, de 20 años, como una pareja heterosexual porque legalmente es una mujer.El trámite de cambio de sexo tardó aproximadamente 2 meses y se realizó de manera gratuita, ya que se trata de una gestión administrativa para modificar el libro."Gracias al Registro Civil y a la comunidad jarocha es que pude realizar mi boda como heterosexual, sin amparo. Es la primera vez que una chica trans llega al altar porque siempre hay prejuicios y señalamientos pero esta fue una boda totalmente hétero, pues mi pareja es heterosexual", dijo Nicole.La boda de Nicole representa un parte aguas para la comunidad LGBTTI+. Confían en que se legisle para que se realicen los matrimonios entre personas del mismo sexo sin que se realicen amparos y que puedan casarse libremente, sin trámites burocráticos."Tardé 2 meses en cambiarme el nombre, en la Ciudad de México te dan un acta nueva, cuando vas a realizar algún trámite no es válido, eres una nueva persona; aquí ya es legal que soy una mujer y tengo mi CURP, el cambio fue de origen. Aquí, en China y en Japón seré Nicole Hernández", detalló.Su esposo, Laín, tuvo que enfrentar a su familia para casarse con Nicole, pues no todos apoyan esta unión, sin embargo, ello no fue obstáculo para llegar a legalizar su relación de 4 años."Mi familia materna no la acepta pero el amor es el amor y es lo que triunfó", dijo Laín.El Registro Civil del Puerto de Veracruz abrió sus puertas para realizar este matrimonio al que acudieron familiares de la novia y el padre del novio, además de amigos.