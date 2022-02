Por primera vez mujeres dominan el Carnaval del ejido La Providencia

La edición 2022 del carnaval a la usanza tradicional del ejido La Providencia, con música de banda de viento y máscaras talladas en madera por artesanos locales, marca un parteaguas: las mujeres rompieron tabúes y en determinado momento del primer día dominaron con su participación.Lo anterior pudiera parecer irrelevante en los carnavales de las grandes ciudades, que distan en su concepción y organización, pues se enfocan justamente en buena medida a la exhibición de mujeres con llamativos y, muchas veces, diminutos atuendos.Sin embargo, los carnavales típicos del medio rural han sido dominados totalmente por los varones desde sus orígenes. Incluso, los varones se vestían de “damas”.En sus inicios, hace unos 60 años, el carnaval del ejido La Providencia era con participación exclusiva de hombres, aunque jamás se ha prohibido disfrazarse a las mujeres, quienes empezaron a participar poco a poco desde hace algunos años, pero de manera furtiva.Sin embargo, en esta edición 2022, que será de 4 días iniciando el sábado 12 de febrero y por lo tanto concluirá el martes 15 de febrero, ocurrió algo inusual: había el 50% y 50% e incluso por momentos eran más las féminas con sus coloridos disfraces.“Se van rompiendo los tabúes”, señala la maestra Evelyn Fajardo Cuervo, quien llegó de Coatzacoalcos a la comunidad en 1986 para dar clases en el jardín de niños del lugar, donde se quedó, se casó y formó su familia.“Desde que entró en acción la equidad de género las mujeres tenemos los mismos derechos, y en este caso derecho a la diversión, a olvidarse un rato de las labores del hogar, y por qué no, de la familia”, señala la educadora.En los últimos 10 años el carnaval tradicional de la localidad, uno de los más típicos de la región norte de Veracruz, se ha realizado con dificultades, pues implica un fuerte gasto pagar durante seis días continuos a las bandas de viento que lo amenizan. Incluso, el evento ha estado en riesgo de no llevase a cabo en algunos años recientes.Pero las mujeres del pueblo también le hacen frente a eso. “Y más que nada es el querer que esta tradición no se pierda. Creo que si los varones no toman la iniciativa (de preservarlo), nosotras sí”, añade Fajardo.“Esperemos seguir con este entusiasmo que nos caracteriza, como mujeres empoderadas para que esto no se pierda. Y creo que cada vez va a ir aumentando la participación de las mujeres, así como luchan en sus casas por sacar adelante a sus familias, así haremos de esto algo digno de representar”, destacó.La maestra de preescolar, notoriamente líder en distintas actividades comunitarias, resaltó también la postura de los padres y esposos, sobre todo los de las nuevas generaciones, quienes permiten que sus hijas y parejas se disfracen y salgan a bailar en el contingente que recorre las calles del pueblo, ubicado a unos 9 kilómetros desde la ciudad, sobre la carretera estatal Álamo-Castillo de Teayo.“Hace 40 años era impensable esto. Definitivamente eran otros tiempos. Los hombres ahora demuestran la confianza a su pareja y hay buena comunicación. Y hay mutuo interés de preservar nuestras tradiciones”, abundó.Junto con Evelyn, bailaron también con sus disfraces Verónica, Mary, Rosy, Alejandra, Antonia, Enedina, Consuelo, Guadalupe, Margarita y otras más, empoderadas y decididas a abrir más caminos para las féminas del medio rural, donde el arcaico patriarcado y machismo se han ido replegando en muchos aspectos.El grupo optó por utilizar atuendos de “revolucionarias”, probablemente sin caer en la cuenta de que en algo contribuyen a un cambio social en el medio rural.