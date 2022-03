Por primera vez, policías de Veracruz tendrían acceso a créditos hipotecarios

Por primera vez, una administración estatal logra que los policías de Veracruz puedan acceder a créditos para la vivienda, luego que nunca se les había otorgado esta prestación de la que sí gozan los demás trabajadores del Gobierno del Estado.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez explicó que esto se debía al alto riesgo de su profesión, por lo que desde hace un año las Secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) estudiaron la posibilidad de que los elementos pudieran acceder a préstamos para la adquisición de su casa."En efecto hace ya más de un año estuvimos estudiando la forma de acercar un financiamiento para vivienda a los elementos de Seguridad Pública, en virtud de que no es sencillo por el alto riesgo que ellos corren cuando están en su trabajo y estuvimos buscando un financiamiento serio, que sea supervisado por la propia SSP y SEFIPLAN, a fin de que no sorprendan tampoco a los elementos, que sea algo formal y justo", expresó el Mandatario.Sin ofrecer mayores detalles del programa, adelantó que invitaría al secretario Hugo Gutiérrez Maldonado para que expusiera toda la información en una próxima conferencia de prensa, recordó que de todos los burócratas a quienes siempre les negaban los préstamos era a los policías, debido a que si en cumplimiento de su deber fallecían, la financiera se quedaba sin cobrar ese dinero."Entonces lo que hicimos es presentar que en esa circunstancia son personas que pueden acceder a ese crédito, sin que éste sea muy costoso, eso fue lo que pedimos y sí se logró, que hubiera quien ofertará esta posibilidad a ellos. Vamos a informar para que sepan exactamente bien", explicó.El titular del Ejecutivo Estatal comentó que no sólo los policías de Veracruz estaban en esta situación de desventaja, también los de otros Estados; por lo que de concretarse el financiamiento, significaría "algo histórico" que por fin los policías pueden acceder a créditos de vivienda."Porque también muchos de ellos sobre todo, por ejemplo los del Instituto de Policía Auxiliar y Protección Patrimonial (IPAX) se les acercan con financiamientos algunos prestamistas y después los hacen rehenes de pagos eternos", comentó García Jiménez.Por ello reafirmó que su administración quiere informar bien este hecho, en voz del Secretario de Seguridad Pública y en compañía del secretario Finanzas, José Luis Lima Franco."Que se diga exactamente todas las cualidades de este crédito, sería por primera vez que los policías de Veracruz podrían tener acceso a un crédito para vivienda", destacó el Gobernador veracruzano.