Por problemas, escuela primaria pide la intervención de autoridades educativas, en Xalapa

Buenas tardes, equipo de AlCalorPolítico.Com, ojala pudiera publicar esta “carta a los reyes magos” de parte de la escuela primaria “Profra. Acela Servín Murrieta”, para que llegue a las autoridades correspondientes.Queridos reyes magos, nuestro deseo es que por favor traigan a un recorrido de nuestras instalaciones al Secretario de Educación del Estado, Zenyazen Escobar García y al Gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.La Asociación de padres de familia de la Escuela Primaria “Profra. Acela Servín Murrieta” CCT: 30EPR3062X, en representación de padres y tutores de los 248 alumnos inscritos en esta institución educativa, hacemos un llamado de ayuda y auxilio a nuestras autoridades para que escuchen peticiones a beneficio de la comunidad escolar.Primera: Desde el 2012 existe una obra inconclusa, un aula que no se ha podido terminar por cuestiones no resueltas entre Espacios Educativos y la empresa constructora. Se ha solicitado ayuda en distintas administraciones y ninguna respuesta ha sido favorable, han pasado 12 generaciones de alumnos que esta obra negra puso y aun los pone en riesgo, atentando contra la integridad física de los menores.Segunda: Se solicita un recorrido para evaluar el inmueble, el cual se solicitó a Protección Civil del Municipio porque sucedió un accidente en el plantel en noviembre del año pasado y turnaron la solicitud a Espacios Educativos. Cabe señalar que se han hecho reparaciones, pero consideramos que los especialistas deben realizar una evaluación al inmueble para prevenir una desgracia. Secretario de Educación del Estado de Veracruz, tome en cuenta sus sabias palabras “…Es urgente darle mantenimiento a los edificios porque administraciones pasadas olvidaron las instituciones educativas”. Pues ojalá esta administración no olvide a esta institución educativa.Tercera: En inicios de pandemia (2020) se contaba con el programa PRONI pero sin previo aviso desapareció del plantel, dejando a los niños sin tan valioso aprendizaje. Por eso solicitamos apoyo para que a los niños les devuelvan nuevamente su asignatura.Cuarta: Se solicitan pintarrones para las 12 aulas, porque la mayoría de ellos están inservibles y para los grados de tercero piden ayuda con bancas y sillas.Quinta: Los alumnos de cuatro grupos de diferentes grados, solicitan ayuda para que sus maestros frente a grupo se queden impartiéndoles clases de manera continua durante toda la jornada.“LOS NIÑOS SOLICITAN QUE LES HAGA JUSTICIA SOCIAL”. Todos los niños son iguales ante la ley sin importar su raza, condición de vida o estatus social; las escuelas urbanas y rurales merecen el mismo trato y atención.Por favor autoridades, solicitamos ayuda para los 248 alumnos en la escuela primaria ubicada en Xalpa, Veracruz, col. Unidad magisterial. Este es el segundo llamado; el primer llamado fue el 7 de julio y seguimos en espera.Esperamos ser escuchados y atendidos las peticiones para beneficio de la comunidad escolar.GRACIAS