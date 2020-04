Por programas de AMLO, “contingencia nos agarró bien parados”, dice Superdelegado

El delegado de los Programas Sociales en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dio a conocer que el programa Tandas para el Bienestar lleva un registro de 700 mil solicitudes.



"Ahorita estamos repartiendo tandas y de ese programa tan sólo en Veracruz tenemos 700 mil solicitudes. El año pasado pudimos atender 500 mil".



Respecto al programa Créditos para el Bienestar, que otorgará préstamos de 25 mil pesos para las pequeñas y medianas empresas, expuso que se tomará el censo que ya se tiene registrado.



"No, ya estamos atendiendo con el censo que ya prestableciomos y tendrán unas modificaciones para su atención con las indicaciones de la sana distancia".



Asimismo, el funcionario dijo que las problemas económicos que se han presentado en otros países no están sucediendo en México, pues la contingencia sanitaria llegó cuando ya se tenían programas sociales establecidos.



"Todos los programas, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, Tandas para el Bienestar, todos esos programas ya existían, ya existía medio millón de pesos anuales que se estaba repartiendo, estos programas en muchos países no existen, no existen en China, en Estados Unidos, por eso con esto de la contingencia, nos agarró bien parados", finalizó.