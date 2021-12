Por promesas incumplidas, protesta dirigente de organización contra exalcalde de Xalapa

Durante la toma protesta del ahora Alcalde Ricardo Ahued, la presidenta de la asociación civil "Renovación Veracruzana", Arely Hernández Alvarado, presentó una llamativa piñata con forma de perro, pero con la cara del exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero, esto en forma de protesta por las promesas incumplidas.Mencionó que desde febrero del 2018, el Exalcalde se comprometió con ellos a darles obra pública y serían atendidos sin necesidad de llegar a protestas. Sin embargo después de un año sin cumplir, la asociación le solicitó atender a sus promesas, sin recibir respuesta alguna."Caminó con nosotros, comió con nosotros y lo único que hizo fue recibirnos con sus patrullas, represión fue lo que encontramos", expuso.Para no arriesgar a más gente, la Presidenta, quien también ha participado en marchas feministas, decidió presentarse de manera solitaria."Yo he dicho que no hacen falta tantos padres para una misa y hoy decidí venir sola, porque también es exponerlos a ellos", finalizó.