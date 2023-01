Por protocolo, IVAI notifica suspensión temporal de titular del Órgano Interno

El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI), a través de la Secretaría Ejecutiva, notificó al Congreso del Estado sobre la suspensión temporal de Alfonso “N” como titular del Órgano Interno de Control, quien enfrenta un proceso penal por el presunto delito de incumplimiento de un deber legal.De acuerdo con la Ley de Acceso a la Información Pública, la Presidencia del IVAI debe notificar al Congreso sobre la ausencia temporal de la persona titular del Órgano Interno de Control para que determine lo que procede.Cabe señalar que el inculpado es señalado de no haber presentado denuncias ni actuado en contra ex comisionados del organismo e incluso de haber dejado que prescribieran presunto delitos, según consta en el proceso penal 492/2022.El presunto delito en que incurrió Alfonso “N” fue detectado por la Fiscalía General del Estado (FGE) como parte de las denuncias que se presentaron por presunta corrupción en contra de ex comisionados del IVAI, donde se descubrió que Alfonso “N” sólo había actuado contra la ex comisionada Yolli “N, pero no contra los ex comisionados Rubén “N” y Arturo “N” todos ellos actualmente presos por diversos delitos.Por ello, fue vinculado a proceso para una investigación complementaria de seis meses por el presunto delito de incumplimiento del deber, aunque pese a la medida cautelar del Juez de Control de Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, el proceso lo llevará en libertad.