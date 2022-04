Por queja de PAN y PRD, INE ordena a Cuitláhuac eliminar promoción de Revocación

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al gobernador de Veracruz borrar de nueva cuenta mensajes en redes sociales, ahora por la indebida promoción de la Revocación de Mandato tras el evento masivo en el que participó el pasado sábado 2 de abril.La sanción también aplica para elEsto, se informó, tras una queja presentada por los partidos políticos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), los cuales demandaron al INE ejecutar una tutela preventiva “por la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido y promoción indebida”, luego del evento en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador.“La Comisión estimó declarar procedente la tutela preventiva al considerar que, de una visión preliminar, se está en presencia de difusión y promoción del proceso de Revocación de Mandato por personas servidoras públicas, contraviniendo a los principios de imparcialidad y neutralidad al que están obligados”, informó el INE tras la concentración masiva que se desarrolló no sólo en Veracruz, sino también en Sonora y Coahuila.Cabe destacar que antes y después del evento, el propio Gobernador de Veracruz había defendido que en su tiempo libre los funcionarios pueden ejercer su derecho de promocionar la consulta de Revocación, ya que el Congreso de la Unión incluso reformó al respecto “Fuimos invitados, acudimos a esa invitación. El INE está obligado a promoverla (la consulta) y vimos que la gente tomó la batuta y se está organizando, nosotros los funcionarios no perdemos la ciudadanía y los derechos que tenemos en la Constitución, los funcionarios pueden utilizar sus horas libres en lo que gusten, irse de vacaciones con la familia o ejercer sus derechos constitucionales, la ley no nos prohíbe expresarnos, tenemos restricciones y las estamos acatando”, dijo García Jiménez el pasado lunes.Sin embargo, el INE ahora le ordena al mandatario abstenerse de realizar actos de difusión e información relacionada con la Revocación o con la finalidad de difundir logros de gobierno del Titular del Poder Ejecutivo Federal“La Comisión consideró necesario hacer de nueva cuenta un recordatorio a las personas servidoras públicas de la obligación de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no influir, de ninguna manera, en la opinión ciudadana”.Por todo ello, el Instituto ordena a García Jiménez, a Hugo Gutiérrez Maldonado y a Rocío Nahle retirar su publicaciones de redes sociales este mismo miércoles.“Pues en apariencia del buen derecho, contienen manifestaciones que promueven la participación en la consulta de Revocación de Mandato, (...), debiendo realizar las acciones, trámites y gestiones necesarias para eliminar las publicaciones de Facebook y Twitter, así como de cualquier otra plataforma electrónica o impresa bajo su dominio, control o administración”.Por último, sobre el supuesto uso de recursos públicos, la Comisión consideró “que es un tema que atañe al fondo del asunto, por lo que será la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien se pronuncie”.