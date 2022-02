Por quinta ocasión, FGR intentará imputar a Anaya

Por quinta ocasión, la Fiscalía General de la República (FGR) buscará imputar a Ricardo Anaya, excandidato presidencial, por supuestamente recibir sobornos para votar a favor de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.Este lunes, Anaya Cortés está citado para comparecer ante un Juez de Control, con sede en el Reclusorio Norte, para su audiencia inicial en la que la FGR intentará imputarle asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.La FGR intenta, sin éxito, imputar a Anaya Cortés desde agosto de 2021. En su primer intento, informó al juez que el panista salió de México el 5 de julio con destino a Texas, Estados Unidos y no hay registro de su regreso.Debido a que la defensa no había tenido oportunidad de revisar toda la carpeta de investigación, la diligencia fue diferida en tres ocasiones.En una audiencia el 4 de octubre de 2021, que fue diferida, el juez requirió a Anaya Cortés para que permaneciera en México para la realización de la diligencia programada para noviembre.El juez Marco Antonio Fuerte Tapia requirió a Anaya Cortés para que compareciera de manera presencial ante el Centro de Justicia para la diligencia, programada el 31 de enero de 2022.Sin embargo, esa cuarta diligencia fue diferida porque el juzgador dio positivo a COVID-19.Desde entonces, la defensa de Anaya solicitó al juez autorización para comparecer por videoconferencia pero hasta el momento se desconoce si el juzgador accedió a esta petición.La carpeta de investigación 16/2021, que la FGR tiene contra Anaya Cortés, es la misma en la que el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury está vinculado a proceso por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero y sujeto a prisión preventiva justificada en el Reclusorio Norte.La indagatoria derivó de la denuncia presentada en agosto de 2020 por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la que señaló a diversos funcionarios y exservidores por supuestos actos de corrupción.Con esta denuncia, Lozoya Austin buscaba que la FGR le concediera un criterio de oportunidad con el que buscaba librar las acusaciones en su contra por los casos Odebrecht y Agro Nitrogenados.En el caso específico de Anaya, el exdirector de Pemex lo señaló por formar parte del bloque de legisladores panistas que supuestamente recibieron sobornos por parte de la administración pasada para votar a favor de las reformas estructurales del expresidente Enrique Peña Nieto.Según la FGR, el voto de Anaya a favor de la reforma energética es uno de los datos de prueba que tiene contra el excandidato para acreditar que recibió 6 millones 800 mil pesos como soborno por parte de Lozoya Austin, a través de su exjefe de escoltas Norberto Gallardo, en 2014, en las instalaciones de la Cámara de Diputados.Sin embargo, luego que la FGR dio a conocer este dato sobre la investigación contra Anaya Cortés, el exlegislador panista afirmó que su voto fue emitido ocho meses antes de la supuesta fecha de entrega del dinero señalada por Lozoya Austin y que dicha entrega del numerario ocurrió seis meses después de que él dejó de ser diputado federal.De las 70 personas mencionadas por Lozoya en su denuncia, Anaya es el segundo al que la FGR intenta presentar ante la justicia federal. Hasta ahora, Lozoya no ha logrado concretar el criterio de oportunidad que solicitó a la Fiscalía General de la República.