Por Quinta Ola, BENV no define aún si próximo ciclo regresará de manera presencial

El director de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana (BENV) "Enrique C. Rébsamen", Daniel Domínguez Aguilar, afirmó que esperarán indicaciones de las autoridades educativas sobre el retorno a las clases presenciales en el próximo ciclo escolar, que inicia el 15 de agosto.Y es que reconoció que actualmente se están produciendo muchos casos de contagios de COVID-19, sumando 91 desde mayo hasta la fecha (de un total de 600 empleados), por lo que hay incertidumbre sobre el retorno físico a las aulas o la vuelta a la enseñanza virtual."Hay todavía mucha incertidumbre por cómo está la variación de las cifras de contagios. En la BENV desde el 2 de mayo decidimos regresar a lo presencial y caminamos durante todo este tiempo sin mayor problema pero últimamente hemos tenido incidencia de contagios tanto en trabajadores como en estudiantes y hemos estado atentos a las indicaciones oficiales", puntualizó en entrevista.Agregó que hasta el momento no se ha querido tomar decisiones unilaterales como el cierre de la escuela, debido a que para la próxima semana están programados los exámenes profesionales de forma presencial, a diferencia de los dos años anteriores que fueron en línea."Tenemos en puerta el próximo ciclo escolar y cuando hablo de incertidumbre me refiero a que en teoría vamos a regresar de manera presencial. Pero si esto se complica vamos a estar atentos a las indicaciones que se den y consideraremos cualquier situación de esta naturaleza para tomar la decisión de si trabajamos de forma presencial o lo hacemos en línea", reiteró Domínguez Aguilar.Insistió que no puede hacer una afirmación categórica sobre cómo sería el inicio de las clases el próximo mes, para evitar tener que desdecirse si resulta ser diferente a lo expresado."Tenemos que estar atentos a las indicaciones que nos den las autoridades", dijo una vez más al comentar que afortunadamente los trabajadores contagiados han mostrado síntomas leves y sin riesgo de letalidad gracias a las vacunas."Lo que les estamos recomendando es que se cuiden, que sigan las indicaciones que da la Secretaría de Salud y con eso salimos adelante. Particularmente el aislamiento, que no estén propiciando más contagios", expresó a su salida de un reunión con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil, respecto a la clausura del ciclo escolar actual, prevista para el 28 de julio.