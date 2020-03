Por recomendación de PC, oficina de Hacienda en Orizaba repartirá fichas

Debido a que en la oficina de Hacienda del Estado se están generando aglomeraciones con la gente que acude a realizar sus trámites, la Coordinación de Protección Civil Municipal hizo una recomendación a ese organismo para que reparta fichas y reduzca a la mitad su atención, a fin de evitar que se reúnan demasiados ciudadanos.



Al mediodía de este lunes, elementos de PC encabezados por su coordinador, Antonio Vázquez Sánchez, acudieron a hacer la inspección del lugar y entregaron al jefe de la oficina la observación realizada para que tome las medidas pertinentes contra la transmisión del coronavirus.



En entrevista al salir, Vázquez Sánchez puntualizó que no se paró la actividad ni sellaron las oficinas, simplemente les dieron recomendaciones para que reduzcan a la mitad sus atenciones a la población, es decir que si atendían a 120 entreguen 60 fichas y atiendan sólo a 60 para no tener una aglomeración de personas en esa área del Palacio Municipal.



Comentó que este martes acudirían a revisar y si se veía nuevamente la aglomeración entonces se cerrarían las puertas de ese organismo.



Llamó también a la población para que sea parte de este operativo, que sea consciente y que si debe realizar un trámite acuda solo una persona, no la familia, además de que se pida un poco de gel antibacterial en la entrada principal del Palacio.



El coordinador de PC señaló que el personal de esta área estará realizando también recorridos en la ciudad para ver que en los comercios se cumplan con las medidas que recomiendan las autoridades de salud, de lo contrario también se les emitirá alguna recomendación.