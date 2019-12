Por recorte, no habrá para pagar al Comité Ciudadano Anticorrupción

La incapacidad para del (CPC)



Por la disminución de su presupuesto el próximo año, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) sería incapaz de pagar los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC)



El presidente de dicho Comité, Emilio Cárdenas Escobosa, afirmó que el recorte al Presupuesto de Egresos 2020 sí les "pega fuerte", dado que el Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEA solicitó originalmente 32 millones de pesos, pero la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) redujo dicha cantidad a 18.5 millones de pesos, lo que aprobaron los diputados.



"Y esto evidentemente nos pone en una circunstancia muy compleja porque a finales del año pasado nos vimos en la necesidad de ajustar programas y despedir personal, y dejar para mejor ocasión temas fundamentales", dijo.



Indicó que el Capítulo 3000, relativo a Servicios Generales, la Secretaría Ejecutiva del SEA aplicará 1.5 millones de pesos para 2020, e incluye además los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.



Refirió que tales remuneraciones las contempla la Ley 348 del Sistema Estatal Anticorrupción.



En este caso, alertó que dicha cantidad sólo alcanzaría a pagar hasta mayo de 2020 los salarios de los integrantes del CPC.



"Por ahí del mes de mayo se agotó la partida, no habría para honorarios (...) Y eso que el año pasado lo redujimos a la mitad, y los honorarios del CPC son el equivalente a un jefe de departamento del Gobierno del Estado, como 30 mil pesos o un poco más, y con el nuevo esquema nos van a querer bajar aún más o no lo sé que están pensando", dijo.



Observó que el CPC-SEA "tocó puertas" a fin de que no se aplicara un recorte a los recursos del ente, situación incluso expuesta a los legisladores del Congreso, sin éxito alguno.



"No nos vamos a detener, vamos a seguir trabajando por lo menos en lo que resta en mi gestión. (...) Para que los sistemas funcionen es necesario voluntad política de los gobernantes, me parece que la cifra del SEA nos deja operando en mínimo y no hay concordancia con el discurso del combate a la corrupción", dijo.



Indicó que ante ello, la Secretaría Ejecutiva tiene dos opciones: pedir una ampliación presupuestal, o incluso, promover un amparo o una medida legal de apremio para acceder a las remuneraciones establecidas por ley.



"Le queda a la Secretaría Ejecutiva dos caminos: pedir una ampliación presupuestal y a ver si la autorizan para cubrir el resto del año (...); pero en el caso de los comisionados no se les puede decir 'no hay más', porque es un tema que está en la ley, no podemos tener otro trabajo y nos tenemos que dedicar de tiempo exclusivo al Sistema Anticorrupción y no tener otro empleo, cargo o comision y por eso la Ley prevé una dieta en todo el país, pero en Veracruz lo están dejando a mitad de un camino"