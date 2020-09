Por recortes a SEP no se ha pagado deuda con docentes de Veracruz: SEV

La Secretaría de Educación Pública (SEP) enfrenta un recorte al presupuesto y los recursos son redireccionados para el combate al COVID, lo que dificulta en este momento el pago de los adeudos a docentes que se heredaron de pasadas administraciones, resultado de la aplicación de la Reforma Educativa.



El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Zenyazen Escobar García, afirmó que continúan con el trabajo administrativo ante la SEP para que los profesores veracruzanos puedan recibir el pago del adeudo que enfrenten desde hace años.



Es por ello que se trasladó a la Ciudad de México esta semana para abordar ante la Unidad Administrativa Financiera de la Secretaría ese tema que afecta principalmente a profesores de secundarias generales y técnicas, derivado de la Reforma Educativa pues tuvieron que trabajar horas sin que hasta el momento se les haya cubierto el pago.



“La Unidad Administrativa Financiera de la Secretaría de Educación lo que nos argumenta y nos dice, el maestro si está trabajando ahorita desde casa, pero regularizar todas esas horas son tantos números de millones de pesos, que al final se tiene que regularizar, pero ahorita por el tema de la pandemia ha habido recortes presupuestales, todo se está destinando al tema de salud”, apuntó.



Escobar García reiteró que la dependencia a su cargo, continuará con las gestiones para que se cumpla con los profesores afectados, sin embargo, el problema se vino agravar con el tema de la pandemia que en un primer caso detuvo los trámites donde son miles de horas y millones de pesos que hay que distribuir, así como el recorte presupuestal a la dependencia educativa.



“Quiero reiterar y ser enfático, no quiero decir que no es importante la situación administrativa del compañero, es más por eso fui a México, fuimos a pelearlo, pero el argumento que nos dan son los recortes presupuestales en materia de salud para la lucha contra el COVID.



“Son compañeros maestros de secundarias técnicas y secundarias generales, pero hemos avanzado y sobre todo dándole el derecho al trabajador de cuantos años ya tiene cubriendo las horas y si estamos en ese sentido, siempre defendiendo el derecho del magisterio”, expuso.



Asimismo, informó que solicitó de manera directa a la Subsecretaria de Educación Básica de la SEP a través de una carta, que no se desaparezcan los presupuestos para las escuelas de tiempo completo con el argumento de que durante la pandemia los menores no van a los centros escolares, pues en algún momento se retornará y se debe contar con el recurso para operar este esquema.



Finalmente, Zenyazen Escobar aclaró que el tema del pago salarial de los docentes en el Estado se encuentra resuelto, por lo que el magisterio recibe su quincena en tiempo y forma, sin embargo, el problema se genera con el adeudo de horas tema que continuarán gestionando ante la federación.



“En el tema del salario del maestro, si están cobrando, tienen adeudos por ejemplo de horas, que por la Reforma Educativa venían cubriendo y no se les pagaba, es un tema que heredamos y asumimos la responsabilidad, pero también el decir que el regularizar todo el número de horas que conlleva esto, es una cantidad de bastantes millones de pesos”.