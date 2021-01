Por recortes federales, se deterioran oficinas de Gobierno, lamenta Sindicato

El secretario general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, (FSTSE), Matias Pacheco Cruz, confirmó que el recorte de recursos federales hasta en un 75 por ciento a las instituciones ha llevado al deterioro de sus oficinas.



Lamentó que esto ha orillado a que incluso los mismos empleados tengan que poner de sus bolsillos para adquirir herramientas de trabajo.



"Nosotros iniciamos con una situación crítica, comentaba que el año pasado cuando hicieron un recorte de un 75 por ciento a las dependencias federales, desafortunadamente muchas cosas se quedaron inconclusas pues falta la compra de agua, de artículos de limpieza, papelería, a veces el mismo trabajador tiene que cooperar para adquirirlo y no es justo, el Gobierno debe de revisar y ver qué hace falta porque hay muchas oficinas que están en pésimas condiciones y necesitan mantenimiento, están descarapeladas", dijo.



Pacheco Cruz añadió que es necesario que las autoridades visiten las oficinas y hagan revisiones, sobre todo en el área administrativa y dar solución, además de apoyar a los trabajadores.



"Aquí en Coatzacoalcos hay oficinas que están de la patada, yo creo que eso no se lo comentan a los directores de las diferentes oficinas, entonces como trabajadores debemos estar al pendiente y como dirigentes tenemos que ver toda esta situación, ponerlas en conocimiento de la gente a nivel nacional para que vengan y supervisen y apoyen a los trabajadores", añadió.



Informó que aunque hay "cosas" que se han pedido, éstas no llegan, como equipos principalmente.



"Porque no es posible que tú tengas que trabajar y de tu bolsa ponlas las herramientas. Estaré al pendiente que esto cambie y que todos los trabajadores salgan beneficiados", finalizó.