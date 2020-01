Por recortes, OPLE “sacrifica” la Promoción de la Cultura Democrática

El consejero del Organismo Público Local Electoral (OPLE), Quintín Dovarganes Escandón, dijo que nuevamente el área de Promoción de la Cultura Democrática será la más sacrificada en la distribución del presupuesto asignado a este organismo.



"Una de las áreas más sacrificadas es la Promoción de la Cultura Democrática, lo cual me parece irracional, me parece un balazo en el pie para el Estado de Veracruz, en este caso desde la Legislatura recortarle a lo que socialmente le daría menores índices de violencia y mayores índices paz, de civilidad y de tranquilidad al Estado de Veracruz".



Señaló que tras el recorte al presupuesto anual, se quedan "sin manos", para poder operar en el organismo.



"Se buscarán las maneras para no estar desarmados financieramente hablando. Quiero ser muy sincero, quiero tener cinco veces más impacto de lo que se ha tenido cualquier año con cero recursos".



Quintín Dovarganes lamentó que el OPLE no tenga los instrumentos, ni el presupuesto suficiente para trabajar con lo que está obligado, en este caso promover el civismo en la democracia en la ciudadanía.



"Si yo no tengo hoy para comer, no como. Buscaríamos cómo hacer para realizar el proceso electoral. Podemos hacer muchas cosas posiblemente a distancia. Con lo que tenemos, lo único que podemos hacer es atender lo más básico", finalizó.