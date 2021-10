Por reparación, Grupo MAS deja tres días sin agua a colonias de Veracruz

Vecinos de la colonia Río medio 3 se inconforman con Grupo MAS, ante la falta del vital líquido, El grupo metropolitano encargado del suministro de agua y Saneamiento nunca puso sobre aviso a colonos, quienes llevan 2 días con el problema.Fue solo a través de sus sociales que dicha empresa anunció el mantenimiento para el día 30 de octubre del presente año de uno de sus tanques ubicado en la Colonia Lombardo Toledano, la cual colinda con Lomas de Río medio 3, pero nunca aviso que la colonia en cuestión se vería afectada.“Se les informa que, del 30 de octubre al 01 de noviembre, nuestro equipo se encontrará realizando trabajos de manteniendo y desinfección en el tanque superficial que se encuentra en dicha colonia (Lombardo Toledano). Por lo que alguno de los inmuebles podría presentar baja presión o falta de suministro en el transcurso de los siguientes días”, se lee en el comunicado que anuncia sólo a los habitantes de la Lombardo Toledano.Ante los presuntos trabajados en el tanque de agua se vio afectada las viviendas de la colonia Río medio, por lo que vecinos ya hicieron evidente la inconformidad en su publicación, ya que al no estar sobre avisados los residentes de Río medio 3 no se prepararon para la situación.“En río medio 3 no hay agua, y su comunicado solo dice lombardo Toledano”. “Para cuándo habrá agua en Río medio 3?, deberían de mandar perifoneo en el área para que uno almacene agua, sus avisos no llegan a la gente”. Suscriben afectados en la publicación de la red social de Grupo Más.Ante la mencionada situación, los habitantes de la colonia empiezan a organizarse para hacerse de agua por medio de particulares, quienes venden el llenado del tinaco hasta por 150 pesos.