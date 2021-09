Por responsabilidad es que acuden a completar esquema de vacunación, en Orizaba

Por la responsabilidad que tengo como madre de familia es que acudo a mi segunda dosis de vacunación, aseguró Romina Carrasco, quien este viernes acudió a completar su esquema de inmunización contra el Coronavirus.



Desde muy temprana hora, decenas de personas arribaron al Foro Orizaba, en donde se está aplicando la segunda dosis para el sector de 30 a 39 años de edad y remisos que se vacunaron con este grupo.



No solamente Romina, sino otros padres de familia dijeron que acuden para tener algo que los proteja y sin duda alguna porque tienen un compromiso con sus hijos, pues citaron que algunos padres de familia, como ya se han conocido los casos, no se vacunaron, enfermaron de Coronavirus y murieron, dejando en la orfandad a sus vástagos.



Ese recordar que este 17 de septiembre y hasta el 19, se efectúa la jornada de vacunación de 30 a 39 años de edad. En este sentido, los asistentes refirieron que aun cuando tengan sus dos dosis, ellos seguirán cuidándose como si no tuvieran ninguna e invitaron a la población a actuar de esta manera.



Con esta jornada se van concretando esquemas completos de los diferentes sectores de la población, con el propósito de ser protegidos del Coronavirus.