Por retrasar pago de pensión, IMSS puso en problemas a adultos mayores de Veracruz

Desconcierto, enojo, tristeza, entre otros sentimientos, provocó en los pensionados del IMSS llegar al banco y enterarse que no fue depositada su pensión, por lo que hasta el próximo 4 de enero podrán cobrar en ventanilla.



Las personas de la tercera edad que mes con mes cobran su dinero, en algunos de los casos montos raquíticos, se molestaron e incluso reclamaron a los policías municipales la falta de su pago cuando éstos no tienen ninguna injerencia en el tema, sólo vigilaban el banco.



Personal de la sucursal bancaria les dijo que a partir del primero de enero podían cobrar en los cajeros y hasta el 4 de enero del 2021 en las ventanillas.



Algunos de los ancianos, conmovidos y tristes, dijeron que esperaban tener una modesta cena de Año Nuevo, otros sólo llevaban el dinero expreso para pagar su pasaje de ida mas no el de regreso, por lo que tuvieron que caminar para poder llegar a su destino.



Aunque pocos, otros se quedaron formados y esperando al mediodía, con la esperanza de tener su depósito.



Y es que en pasados días, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó a los más de 3.9 millones de pensionados que a partir del lunes 4 de enero de 2021 se realizará el pago mensual correspondiente, ello porque el viernes 1° de enero es día feriado, seguido del fin de semana.



Y agregó en su comunicado que para evitar el aumento de casos de COVID-19 y romper cadenas de contagio, se exhorta a la población pensionada a acudir de manera escalonada a las ventanillas bancarias y cajeros, en particular si tienen 60 años o más, por ser más susceptibles a las formas graves de la enfermedad.



El IMSS puso a disposición para mayor información de los corresponsables bancarios, la población pensionada o sus familiares el teléfono 800 623 2323, opción número 3 que corresponde a “Pensionados”, para ser atendidos por un representante del Instituto.