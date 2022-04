Por Revocación, habría Ley Seca “en ciertas zonas y en otras no”

Será este viernes cuando se defina si en Veracruz se aplicará la “Ley Seca” para el desarrollo de la consulta de Revocación de Mandato del próximo 10 de abril, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien mencionó que aún se analiza esta situación pero es probable que no se aplique en algunas zonas.En conferencia de prensa, el Jefe del Ejecutivo del Estado explicó que la consulta se “cruza” con el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, por lo que insistió en que se reunirá con la autoridad de salud para analizar la viabilidad de la aplicación de este esquema.Asimismo, adelantó que consultará con el Instituto Nacional Electoral (INE) para que al final se tome una decisión respecto a si se aplicará o no la “Ley Seca” desde el sábado y durante el domingo, cuando se desarrollará la consulta.“Vamos a analizarlo, supongo que sí, es del INE, es nacional, entiendo que podría darse la Ley Seca a partir del sábado. Podríamos restringirlo en ciertas zonas y en otras no, lo vamos analizar, este viernes tengo reunión con el Comité de Salud, ahí lo vamos analizar, voy a preguntar al INE cuál es la recomendación y ya tomaremos una determinación el viernes”, puntualizó.Y es que de acuerdo con las autoridades del INE en Veracruz, la determinación de la aplicación de la “Ley Seca” es competencia del Poder Ejecutivo del Estado, el cual adelantó que será este viernes, dos días antes de la consulta de revocación de mandato, cuando se defina si se aplicará la Ley Seca.