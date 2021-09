Por robo de aparatos, pobladores piden destitución de director del CESSA de Soledad Atzompa

Por la presunta desaparición de equipo de monitoreo de signos vitales y un ventilador para la atención a pacientes de Covid, un grupo de pobladores de comunidades de Soledad Atzompa se manifestaron a las afueras del Centro de Servicios de Salud Ampliados, CESSA.Los manifestantes exigieron la aparición de los aparatos cuyo costo no ha sido cuantificado por las autoridades médicas que habrán de dar solución a la demanda.Por ello, exigieron la destitución del director, Rey Sahib Machorro Poceros, quien es el responsable del equipo médico, infraestructura y personal.Los pobladores señalaron que el equipo médico es de prioridad para la atención en una zona serrana donde el hospital próximo se ubica a dos horas de camino.Exigieron también se lleve a cabo una auditoría para conocer la forma en que se está llevando a cabo la administración de los recursos económicos, así como el mantenimiento al equipó de apoyo.Hay versiones que dicho equipo fue canalizado a las instalaciones del Hospital Regional de Río, lo cual no ha sido desmentido, pero tampoco confirmado, pues en apariencia es para la atención de pacientes COVID.Otras versiones acusaron a personal médico de la sustracción de medicamentos, baumanometros, y estetoscopios, por lo cual exigen su inmediato esclarecimiento.Advirtieron que estarán pendientes de los movimientos del personal, así como del propio Director, de manera que, si no aparece el equipo de atención, estarán en condiciones de retenerlos.