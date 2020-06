Por sana distancia, no atendí a familiares de desaparecidos, justifica AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que debido a la contingencia por el coronavirus no pudo atender los reclamos de grupos de búsqueda de desaparecidos que se manifestaron este lunes lunes afuera del Campo Militar El Lencero, en Emiliano Zapata, durante su visita a Veracruz.



“No puedo, por la sana distancia, exponerme ni exponerlos a ellos; lamento mucho que esto haya pasado, es muy incómoda, entre otras cosas, esta situación de cuidado y de sana distancia; no podemos acercarnos mucho”, señaló.



Hay que mencionar que los familiares de víctimas criticaron que el Presidente saludó personalmente a la madre de Joaquín Guzmán Loera al inicio de la cuarentena pero al salir de la conferencia vespertina en su visita a Veracruz, optó por no atender sus peticiones.



López Obrador señaló que se atienden todos los días a familiares de víctimas de violencia, encomienda que está a cargo principalmente de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.



Además, acusó que la prensa conservadora está “muy atenta” de todo lo que hace, ya que lo critican por “bajar el vidrio” de su camioneta o por no hacerlo, así como por saludar o no saludar a quienes lo buscan en sus giras.



“Todo esto seguramente salió en el Reforma, que es el boletín del conservadurismo en México y a lo mejor hasta en un periódico extranjero porque están igual, muy molestos con nosotros, por la transformación que se está haciendo en el país”.



Añadió que “los medios” que saqueaban al país ahora son opositores, lo que lo obliga a “saltar obstáculos, evadir el acoso y evitar caer en provocaciones”, ya que son opositores molestos, de ahí que les pide “serenarse”.