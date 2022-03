Por saturación del AICM, nuevos vuelos deberán usar Aeropuerto “Felipe Ángeles”

El presidente Andrés Manuel López Obrador precisó que ya no se otorgarán permisos para nuevos vuelos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), sino que tendrán que operar desde el nuevo Aeropuerto Internacional “General Felipe Ángeles” (AIFA), que será inaugurado este lunes 21 de marzo.En ese sentido, expresó que Estados, como el de Veracruz, se verán obligados a enviar vuelos al AIFA, porque el aeropuerto de CDMX está "saturado".Desde Minatitlán, donde encabezó la conferencia mañanera de este viernes, sostuvo que habrá vuelos de helicópteros desde Polanco al AIFA, para que "gente pudiente" se anime a viajar ahí y no pase mucho tiempo en el tráfico para tomar sus vuelos.Cabe recordar que la administración del Aeropuerto de Veracruz dio a conocer que no tiene contemplado enviar vuelos al nuevo aeropuerto; pero el mandatario federal reiteró que ante el congestionamiento aéreo del "Benito Juárez", las terminales áreas de otras entidades "se irán animando" a utilizar la nueva."Poco a poco con la saturación del aeropuerto de la Ciudad de México, más aeropuertos del interior del país se irán animando", insistió López Obrador y recientemente firmó la declaratoria de "aeropuerto saturado" al AICM, por lo que las aerolíneas que pretendan incrementar o abrir nuevas rutas hacia éste lo tendrán que hacer al AIFA.Es importante mencionar que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será inaugurado este lunes, siendo la queja principal que no cuenta con las vialidades de acceso concluidas, ni con transporte masivo como el Tren Suburbano o Mexibús, para que el traslado de la Capital del país sea más rápido.Por lo pronto se dispondrá del servicio de autobuses que saldrán de diferentes puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, estimándose menos de 2 horas de tiempo; aunque ello dependerá del tráfico vehicular.