Por segunda ocasión, Alcaldía de Xalapa podría caer en subejercicio presupuestal

A 13 días para el cierre del Ejercicio Fiscal 2019, la administración municipal de Xalapa que preside Hipólito Rodríguez Herrero, por segundo año consecutivo podría reintegrar recursos federales, reconoció Dolores Emelia Valenzuela Ponce, tesorera del Ayuntamiento.



Durante la sesión de Cabildo que se efectuó el lunes de esta semana, al rendir el reporte de los estados financieros, la Tesorera dijo que aún no se tiene el monto de lo que sería el reintegro, que por operatividad ya no es posible aplicar.



La funcionaria municipal respondió al regidor décimo, Juan Gabriel Fernández Garibay, quien cuestionó si se tiene el cálculo de lo que se habrá de devolver.



A lo que Valenzuela Ponce respondió: “En cuanto a una cifra definitiva no se tiene. El día de ayer (domingo) fue la fecha límite para el ORFIS de presentar los Programas Generales de Inversión (PGI), realmente sólo sería revisar aquellos recursos financieros que van a estar generados en este mes de diciembre, que por operatividad ya no es posible aplicar y sería el monto, en todo caso, de lo que sería el reintegro, pero una cantidad ahorita definitiva que se tenga todavía no, no hemos podido cerrar el mes”.



Cabe recordar que en el mes de enero de este año, el Ayuntamiento de Xalapa regresó a la Federación 15 millones 680 mil pesos porque no hubo tiempo de emplearlos en obras y necesidades para el municipio.