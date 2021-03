Por segunda semana consecutiva, militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se manifestaron para exigir la libertad del ex Secretario de Gobierno, Rogelio “N”, detenido por ultrajes a la autoridad.



Encabezados por Julio Saldaña Morán, se colocaron en el tranvía del recuerdo con pancartas en las que dicen "Franco Libre".



El sábado pasado también, se plantaron en la Plaza de la Soberanía por varios minutos para enviar el mismo mensaje.



"Seguimos en pie de lucha, la sociedad en general debemos estar al pendiente de que no se aplique la justicia selectiva, hoy pedimos una vez más la liberación de Rogelio N", dijo Saldaña Morán.



A Rogelio “N”, ex funcionario en la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, le fue negado un amparo contra el traslado al penal de Amatlán de los Reyes.