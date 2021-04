Por segundo día consecutivo, docentes exigen a SEV que les asignen plaza

Por segundo día consecutivo, egresados normalistas tomaron las oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV). Se manifestaron en las oficinas centrales para exigir la asignación de las plazas magisteriales y exigieron ser atendidos por el titular Zenyazen Roberto Escobar García con respuestas concretas a sus demandas.



Los quejosos señalaron que está exigencia es motivada porque han tenido reuniones de trabajo con los funcionarios de la SEV pero no se concreta nada en torno al problema que vienen enfrentando desde hace un año en que fueron evaluados y a la fecha siguen a la espera de que les asignen sus plazas docentes.



A la manifestación, se sumaron este día los docentes del Telebachillerato, quienes también solicitan ser incluidos en la lista de prelación escolar 2020-2021, y siguen a la espera de que se les asigne.



“Ya cumplimos con todos los requisitos, ya que el proceso de selección no es gratuito. Pagamos el curso ANUIES de $1,250.00, más el pago de la constancia de Inglés, que son obligatorios cubrirlos. Por lo que solicitamos ser llamados para la asignación de plazas. Exigimos que se respeten nuestros resultados y pedimos transparencia en las vacantes por materia”, añadieron.



Al filo del mediodía, los egresados normalistas fueron trasladados a la Sala de Consejo de la Secretaría, en dónde fueron atendidos por su titular. No sé informó de los resultados de dicha reunión.