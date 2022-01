Por segundo día consecutivo, Pico de Orizaba se cubre de nieve

Por segundo día consecutivo se registró una nevada en el Pico de Orizaba, la tercera del año, lo cual ha generado un aumento del 200 porciento en la afluencia de visitantes al sitio.Gabriel Gómez Rosete, director de Exploración y Montañismo del Instituto de Montañismo del Estado A.C, indicó que desde el fin de semana se comenzó a ver la llegada de varios turistas, pues la nieve atrae mucho a la gente.Rosete mencionó que se ha visto a visitantes provenientes de Francia, Alemania, Rusia, Estados Unidos, España y hasta Túnez.También comentó que en lo que va de la temporada no se han tenido reportes de accidentes, únicamente se han atendido algunos percances pequeños referentes a vehículos varados o cuestiones de poca gravedad.El especialista dio a conocer que quienes deseen acudir al volcán o a cualquier otra montaña deben revisar previamente las condiciones mecánicas de su vehículo pues, si no es 4x4, es mejor no forzarlo. También hay que llevar ropa adecuada (abrigadora) y alimentos, además de que debe recogerse toda la basura y desechos que se dejen durante el paseo.Finalmente explicó que si bien las mascotas no están permitidas en el Parque, si las llevan deben permanecer con correa en todo momento.