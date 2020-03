Por segundo día, toman oficinas de “Sembremos el bienestar común”, en Tantoyuca

Extrabajadores adheridos al sistema estatal de la SEDESOL acusan un supuesto abuso laboral provocado por coordinadores de “Sembremos el bienestar común”, cuyas oficinas se ubican en Pánuco y Tantoyuca.



Por segundo día consecutivo, una decena de personas impide el acceso a las oficinas, evitando la administración de programas sociales en más de 15 municipios de la Huasteca.



Uno de los quejosos dijo que debe hacerse una depuración y tratar de que se transparente el actuar de cada uno de los coordinadores. Acusó de abuso de autoridad a Dora Elena Hernández y a Gustavo Adolfo García.



"Estamos manifestándonos por una serie de irregularidades del medio laboral, la licenciada Dora Elena al frente del distrito 02, de manera injustificada me intentó aplicar más de 4 faltas para provocar que me destituyeran de mi centro de trabajo. Nuestro contrato concluyó el 31 de diciembre pero se esperaba que nos recontrataron y no fue así, ni para mí ni para mis compañeros", explicó.



Según los afectados, recibieron un desequilibrado apoyo en comparación al respaldo que ofrecieron al proyecto que actualmente implementa Gobierno en el país y Estado, declarando que deben ser recontratados o de lo contrario seguirán manifestándose, hasta que el encargado de la SEDESOL, Guillermo Fernández, los apoye.



Cabe destacar que, pese a la manifestación, trabajadores lograron realizar algunas actividades en el interior de las instalaciones, sin embargo, a partir de este sábado han intentado buscar otros espacios para no pasar los censos y documentación pendiente.



Por su parte, la coordinadora Dora Elena Hernández Gómez mencionó que cualquier persona tiene derecho a manifestarse, sin embargo, el caso de los inconformes se debe de resolver ante más instancias correspondientes, dejando entrever que no han incurrido en ninguna falta, al sujetarse al reglamento y a los tiempos de contratación.